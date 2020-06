esclusiva De Santis: "Ora prezzi bassi per i talenti argentini. Girotti un nuovo Belotti"

Panoramica di giocatori argentini accostati alle squadre italiane. Nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb.com ne abbiamo parlato con Lorenzo De Santis, agente ed intermediario di mercato. "Ci sono vari giocatori interessati in Argentina dove adesso c'è ancora il lockdown e il problema coronavirus è ancora molto forte. I prezzi dei giocatori stando così le cose potrebbero essere al ribasso. Dovendo fare due nomi indicherei Thiago Almada del 2001 del Velez Sarsfield, che piace ad Inter e United. E' nato nel barrio di Tevez, ha un carattere esuberante ma ha gran talento, può fare tanti ruoli dall'attaccante al trequartista. Clausola rescissoria 25 milioni di dollari trattabili. Aggiungo tra i talenti il centrocampista offensivo di ventidue anni Carrascal, in forza al River, accostato anche alla Fiorentina. E' colombiano e lo paragonano a James Rodriguez".

Montiel del River piace a Torino e Roma...

"Ha avuto una crescita esponenziale quest'anno, ha beneficiato della gestione di Gallardo. E' un esterno destro bravo a fare tutta la fascia, non ha un fisico imponente. Clausola di 21 milioni ma è a scadenza 2021. Credo che sui 7-8 milioni più bonus si possa prendere".

Urzi, attaccante del Banfield, piace anche lui a vari club.

"Ha fatto, bene, il mondiale sub-20 con l'Argentina. Brevilineo ma ha forza anche se è un po' esuberante e va gestito. Intorno ai dieci milioni può essere acquistato".

Zaracho del River: che ne pensa?

"Stagione '18-19: il Racing si laurea campione di Argentina e Zaracho viene premiato come miglior giocatore della Superliga. Si parlava dell'Atletico Madrid per lui poi è rimasto ed è stata rifiutata un'offerta intorno ai 20 milioni. Ha qualità, bravo nell'assist, sa giostrare sotto punta e me lo sarei già aspettata in Europa".

Federico Girotti piace all'Udinese...

"E' un altro dei giovani lanciati nel River da Gallardo. Gran fisico ma a dispetto della stazza ha buona tecnica e bel tiro. Molto giovane, possiamo accostarlo ad un nuovo Belotti con meno esperienza. Tra l'altro piace anche al Torino".

Le intanto ha fatto partire un nuovo progetto...

"La mia società si chiama Estilo10. E' una ricerca basta su talento e qualità. Ci occupiamo come abbiamo sempre fatto di gestione e intermediazione. Il nome tradisce una chiara connessione col Sudamerica che è il nostro mercato principale di riferimento però operiamo a livello globale. Uscire adesso con questo progetto vuol essere un messaggio di positività sulla ripresa delle attività e del ritorno del calcio".