ESCLUSIVA TMW - De Sisti: "De Rossi futuro allenatore? Lo è già in campo"

Tanti temi intorno alla Roma. Riparte il campionato e i giallorossi affronteranno domani la Spal. Ma tengono banco anche le parole di Daniele De Rossi che ha spiegato come non manchi tantissimo al suo addio al calcio. e che in futuro potrebbe fare l'allenatore. "Ha fatto più di cento partite in Nazionale ed è una colonna di una squadra importante come la Roma", dice a Tuttomercatoweb.com Giancarlo De Sisti, grande ex giallorosso. "E' uno dei pezzi pregiati dell'Italia, un giocatore inamovibile degno dei massimi elogi. Ha già fatto finora l'allenatore in campo quindi può farlo in futuro a tutti gli effetti".

Nel frattempo per la Roma si è tornati a parlare dell'ipotesi Berardi a gennaio...

"La Roma ha gli esterni ma Di Francesco lo conosce bene e sa cosa può tirare fuori da lui. Può essere un innesto importante per i giallorossi".

Domenica c'è Fiorentina-Cagliari e da ex viola è una partita che evoca ricordi amari, soprattutto quando si giocò in sardegna nell'82 (l'ultima di campionato, finì 0-0 e i gigliati chiusero al secondo posto ad un punto dalla Juve).

"Certamente amari per come andò a finire. Però ho simpatia per la Sardegna e per Gigi Riva, uno dei giganti del calcio. Ad ogni modo in casa la Fiorentina va forte e spero che possa continuare così. E che riesca a rifarsi dopo il ko di Roma con la Lazio dove ha lasciato punti. La squadra è in grado di battere il Cagliari anche se in trasferta i sardi sono più noiosi che in casa loro. Credo che i viola ce la faranno, la Fiorentina è una bella squadra, il tecnico è bravo e quest'anno dobbiamo essere contenti".