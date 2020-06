esclusiva De Sisti: "Prati un campione silenzioso. Mi rattrista la sua scomparsa"

Nel corso del TMW News, il salotto televisivo di TuttoMercatoWeb.com (CLICCA QUI!), per ricordare la memoria di Pierino Prati, stella del Milan scomparso un giorno fa, è intervenuto Giancarlo De Sisti, compagno di Prati alla Roma: "E' stata una notizia tristissima, Pierino Prati è sempre stato un campione silenzioso, tutto ciò che ha fatto lo ha fatto con pieno merito. Al Milan ha fatto una carriera meravigliosa, aveva una squadra di primo livello, e soprattutto aveva accanto un signorino come Rivera che gli forniva a getto continuo palle importanti, assist... credo che se fossero invitanti al massimo per essere depositate a rete. Pierino poi calciava di destro e sinistro, al Milan ha ottenuto grande gloria. Poi è venuto alla Roma, l'ho trovato dopo un brutto momento personale: ricordo con dispiacere, ma non ho nessun rimpianto, che la mia carriera a Firenze, la prima parte da calciatore, si concluse con la delusione di aver impattato in un allenatore prevenuto nei miei confronti (Luigi Radice, ndr), e lui stesso me lo testimoniò alla fine della stagione quando dissi a lui e al Presidente Ugolini che volevo andarmene, ero stato trattato da ultimo della classe, non lo meritavo. A Roma Prati, con i suoi 14 gol, ha agevolato il mio rientro, che è stato sereno, feci pure il gol al derby. Pierino ece anche un anno a Firenze, Ugolini mi chiese informazioni su di lui, e gli dissi che stava in calo ma aveva sempre il gran fiuto del gol: ha toccato con grande piacere l'avventura milanista, li si è fatto un nome, poi è sceso nel mondo del piacere toccando Roma e Fiorentina, le meglio squadre di allora. Mi si stringe il cuore quando mi soffermo a pensare alla dipartita di questo bravo amico".