ESCLUSIVA TMW - Dell'Oglio: "Viola, credo nell'Europa. E aspetto Pjaca"

Aveva assaporato la gioia del successo contro una grande, la Fiorentina. Il pari raggiunto dalla Roma nel finale con Florenzi lascia un po' di amarezza ai viola ma un ko sarebbe stato francamente troppo per i giallorossi. "Tutto sommato sono contento di come sta andando la squadra, il mio grande amico Stefano Pioli sta facendo un bel lavoro", dice a Tuttomercatoweb.com Antonio Dell'Oglio, ex viola e ora allenatore in seconda del Gravina in serie D (in Puglia). "Ci sono giocatori giovani e interessanti, sono convinto che si possa far meglio dell'anno scorso e centrare la qualificazione in Europa".

Quest'anno forse però ci sono più squadre in lotta...

"E' vero, squadre che l'anno passato parevano inferiori ora si sono rafforzate. non credo comunque che il sassuolo possa star davanti alla Fiorentina. O meglio: mi sembra strano che gli emiliani possano essere più avanti".

Che idea si è fatto su Simeone, ora molto criticato a Firenze?

"Magari non ha le qualità di Batistuta che era un autentico bomber. Di Bati del resto ce n'è uno solo. Però credo che possa far ampiamente la sua parte e realizzare un discreto numero di reti. Naturalmente mi piace molto Chiesa, un grandissimo giocatore. E poi voglio spendere un elogio per Biraghi, bravo ragazzo e giocatore che ha compiuto progressi continui".

C'è un giocatore che per caratteristiche le assomiglia?

"Forse un po' Benassi, che è anche duttile. Rispetto a me però segna più gol".

Pioli lo sente spesso?

"Sì, anche pochi giorni fa. Ripeto, a mio parere ha fatto un gran bel lavoro, ora la squadra ha un'identità dopo che l'anno scorso è dovuta ripartire da zero. Ora aspettiamo Pjaca, può essere il valore aggiunto".