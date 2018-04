ESCLUSIVA TMW - Della Monica: "Juve, difficoltà fisica. Napoli piccolo vantaggio"

© foto di www.imagephotoagency.it

Francesco Della Monica, ex attaccante di Empoli e Salernitana è cresciuto negli anni Settanta nella Juve ma è comunque legatissimo al Napoli (è nato a Vietri sul Mare). Sulla corsa scudetto osserva: "Non credo che in questo turno di campionato Juve e Napoli vinceranno entrambe. Magari ci saranno delle sorprese, non va dato nulla per scontato", dice a Tuttomercatoweb.com. "Ho giocato e so che che bisogna vedere come si arriva alle partite e come stanno i calciatori. Finora è stato un campionato straordinario e lo sarà fino alla fine. Vedo tante trasmissioni anche a Napoli in cui si fanno tabelle ma poi ogni settimana devono essere cambiate. Le partite vanno giocate e non sono affatto banali. Ora, tra le due squadre, bisogna vedere chi sbaglierà il colpo e chi lo farà per primo".

Parlando del Napoli su chi punta tra i calciatori per questo finale di stagione?

"Sarri ha costruito una squadra speciale, che funziona. Spero che Mertens si riprenda visto che nelle ultime gare non è stato al top. Se anche Callejon gira al massimo allora il Napoli può avere grandi chance"

E la Juventus?

"Per i bianconeri è stata una sconfitta dolorosa ma ho visto la squadra di Allegri in difficoltà sul piano fisico. In un campionato ci sono degli alti e dei bassi. Se adesso la squadra vive una fase di basso sono problemi. Ma sono considerazioni dall'esterno, magari si riprende. In questo momento il Napoli pare leggermente favorito".