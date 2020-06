ESCLUSIVA TMW - Delneri: "Samp, il Covid può portare scompensi. Serviranno 3-4 partite"

esclusiva Delneri: "Samp, il Covid può portare scompensi. Serviranno 3-4 partite"

vedi letture

"Se è un fatto polmonare, sicuramente i calciatori ne soffriranno". A dirlo è Luigi Delneri, ex tecnico della Sampdoria, che ha parlato delle parole di Ranieri per cui il campionato sarà falsato dal Covid. "Una malattia porta sempre scompenso, soprattutto se è lunga e debilitante. Sicuramente un conto è allenarsi, l'altro è giocare una partita. Si devono assestare e il Covid può dare qualche sofferenza".

La Sampdoria ha le armi per salvarsi?

"Spero di sì, ma ilcampionato è un punto di domanda per tutti. Non abbiamo statistiche, ci saranno cinque cambi, una cosa importante ma che non è sicurezza di qualità. I valori sul campo fanno sì che la Samp abbia delle caratteristiche, ma mancano dodici partite, vedremo come tengono. Serviranno 3-4 partite per riniziare, tra gli spalti senza pubblico e fra il ritorno in campo. Il fattore mentale alla fine può essere più importante".

Lei conosce Paratici, sembra in difficoltà.

"Fabio sa il fatto suo, ha dimostrato di conoscere il calcio, poi è tutto opinabile. È un po' in difficoltà perché la Juventus deve vincere sempre tutto, alle volte non si riesce. La Juve era in grande spolvero contro l'Inter, prima dello stop, ora il Napoli sembrava più motivato e ha concesso poco. Ma ha campioni e gente che fa calcio da una vita".

Maurizio Sarri è sulla graticola.

"Il problema di fondo è che non si sa come vivere. Se vince ma non convince, ha vinto male. Per giocare bene serve tempo, ma rischi di non vincere".

Contano i risultati.

"Alle volte nemmeno quelli. Non puoi sempre giocare 90 minuti nella metà campo avversaria. La Juve vuole vincere la Champions, è costruita per quello".