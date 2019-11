ESCLUSIVA TMW - Dempsey: "City non ha fretta con Guardiola. Pensano ai reds"

© foto di Imago/Image Sport

"Non credo che l'Atalanta possa arrivare seconda". A dirlo è Paul Dempsey, giornalista televisivo inglese per BT Sport, inviato per Atalanta-Manchester City. "Gasperini ha detto che deve vinceretutte le partite... Servirà probabilmente un favore dal City contro la Dinamo nel sesto turno".

Il City ha già ipotecato il primo posto?

"Sì".

Il City può essere distratto dal Liverpool?

"Il City sta pensando solo al Liverpool. Tutto il tempo. Più dello United, questo è un segno dei tempi. La competizione con i Reds è quella che tiene accesa la fiamma. Fuori dal campo non hanno la stessa potenza commerciale di Liverpool o United. E sperano che lo United continui a scomparire.

Chi può essere il giocatore chiave?

"Gollini. Hanno concesso 11 gol finora. Per il City credo Bernardo Silva. È sempre stato eccezionale, quindi è normale avere un minimo di flessione. Gioca raramente in Champions quindi proverà a prendersi il posto".

Se Guardiola non vince la Champions sarà un fallimento?

"Al City ha raggiunto quarti, semifinale, quarti. Quindi è abituato a essere frustrato per questa mancanza, sa quanto è difficile vincere il trofeo. Sa che forse il suo cuore può essere rotto ancora. Lui si giudica in base ai trofei portati al City in attesa di vincere un altro. Anche il club sarà paziente, sono cinquant'anni indietro rispetto ai trofei vinti da Liverpool e United, ma credono di poterli superare nel lunghissimo periodo. Non c'è fretta, la loro idea è di creare una ottima struttura. Ora c'è una grande organizzazione e sanno di essere all'inizio del loro viaggio".