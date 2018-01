ESCLUSIVA TMW - Denis Suarez-Barça, no all'addio. Roma e Napoli per giugno

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Gioca col contagocce tra le file del Barcellona, ma Denis Suárez (24) non ha intenzione di salutare la squadra blaugrana. Almeno non lo farà durante il mese di gennaio, nonostante alcune indiscrezioni che vogliono la Roma e il Napoli (così come alcune formazioni di Premier League) interessate al centrocampista. I giallorossi e i partenopei ci pensano per giugno, ma il ragazzo ex Villarreal vuole continuare a giocarsi le proprie chances al Camp Nou. Nessun addio imminente dunque, il discorso sarà poi valutato a giugno quando Suárez potrebbe decidere di salutare la Catalogna e cambiare aria per trovare un impiego maggiore ed entrare stabilmente nel giro della Nazionale spagnola, in vista dell'Europeo del 2020.