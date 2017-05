ESCLUSIVA TMW - Desolati: "Viola, gara indegna. Sousa lo avrei cacciato tempo fa"

"Mi dispiace anche per i tifosi che si erano sobbarcati un viaggio del genere. E' stata una partita indegna". Claudio Desolati, ex attaccante viola, commenta così l'inatteso e clamoroso ko della Fiorentina contro l'ormai quasi retrocesso Palermo. "E' vero che in campo vanno i calciatori - spiega a Tuttomercatoweb.com - ma le colpe sono di Sousa: se metti i giocatori fuori ruolo li esponi a brutte figure. Vorrei capire anche che ruolo ha Borja Valero...A Babacar è arrivata invece una sola occasione, ci sono pochissimi cross e non tiriamo mai in porta".

Si era parlato dell'ipotesi ritiro ma sono stati concessi due giorni di riposo alla squadra...

"Anche la società ha le sue forti responsabilità. Aggiungo che non capisco che cosa aspettino a mandar via Sousa. Lo avrei già mandato via da tempo. Certo, il club poi dovrà esser chiaro con i tifosi in vista del futuro. Ma anche con le partenze di due big si può costruire una buona squadra".

Anche se dovesse partire Bernardeschi?

"Se arrivano cinquanta milioni si deve dar via. Non è messi, pur essendo forte. Ci sono i giocatori in giro anche italiani per fare la squadra. E in queste ultime partite c'era e ci sarebbe l'occasione per provare davvero qualche giovane della Primavera".