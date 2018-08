ESCLUSIVA TMW - Dg OM: "Lazio super squadra. Bello tornare all'Olimpico!"

Fonte: dall'inviato al Grimaldi Forum di Montecarlo, Gaetano Mocciaro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Laurent Colette, attuale direttore generale dell'Olympique Marsiglia ed ex dirigente della Roma, ha parlato in esclusiva ai microfoni di TMW dopo il sorteggio che ha inserito i transalpini nel gruppo con Lazio, Eintracht ed Apollon Limassol: "Poteva andare meglio, è sempre questione di fortuna. Sarà un gruppo difficile, una bella sfida per noi ma questo è il calcio. Se vuoi vincere devi battere tutti. Lo spettacolo sicuramente sarà bello, conosco bene la Lazio, gioca un ottimo calcio. L'Eintracht è un club storico della Bundes. Per noi sarà interessante, avremo gli argomenti giusti per dire la nostra. Io, Garcia e Strootman ex della Roma? Sarà una gara speciale, la Lazio è una super squadra e noi la rispettiamo. Tornare all'Olimpico sarà emozionante. Cosa temo della Lazio? Ha grandi giocatori come Immobile e Milinkovic-Savic, ma anche Inzaghi è un ottimo tecnico. Sarà dura ma siamo 11 contro 11 in 90 minuti, tutto può succedere. Balotelli? Era una opportunità, una squadra deve avere tanti contatti durante il mercato. Alla fine è arrivato Strootman perché il mister aveva bisogno di un centrocampista. Abbiamo una squadra per andare molto lontano".