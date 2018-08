ESCLUSIVA TMW - Di Chiara: "Parma, quando vincemmo la Uefa contro la Juve"

Parma-Juventus in programma domani al Tardini fa tornare in mente tanti grandi incontri tra le due squadre, soprattutto negli anni Novanta. La squadra emiliana era al culmine della sua grandezza e sognava lo scudetto. Racconta Alberto Di Chiara, uno dei protagonisti di quel periodo gialloblù. "Ricordo la vittoria in coppa Italia nel '92 contro i bianconeri, il primo trofeo del Parma. Nel '94 invece affrontammo per ben 7 volte la Juve, tra campionato e coppe. E contro i bianconeri vincemmo la Coppa Uefa. In campionato lottammo fino a poche giornate dal termine ma non ce la facemmo. Sono ricordi comunque indelebili", dice a Tuttomercatoweb.com.

Oggi invece è tutta un'altra storia...

"Non dico che il pronostico sia chiuso perché nel calcio non si sa mai. Di sicuro, col passare del tempo la Juve prenderà sempre più consapevolezza dei propri mezzi e anche Cristiano Ronaldo entrerà in forma. Qualche possibilità comunque al Parma va data: gioca in casa e c'è l'entusiasmo del ritorno in serie A. Per il resto la Juve ha troppi 'proiettili' pronti ad entrare anche dalla panchina".

Cristiano Ronaldo potrebbe essere ancora più arrabbiato dopo il mancato premio come miglior giocatore dell'anno?

"Non può vincere sempre. In questi anni lui e messi hanno dovuto fare i conti con calciatori forti ma che non si sono avvicinati alla loro grandezza. Credo che il premio sia andato a Modric perché ha giocato un buon mondiale e forse anche per togliere un po' il monopolio a Ronaldo. E' giusto cambiare".

Finora chi le è piaciuto nel Parma?

"Inglese mi ha ben impressionato. E' chiaro però che il Parma dovrà trovare dentro di sé le caratteristiche per lottare per restare in A. Peccato percome è andata con l'Udinese, quando si è fatto raggiungere dopo il vantaggio di due a zero".