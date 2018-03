ESCLUSIVA TMW - Di Chiara: "Roma, con questo Messi è dura. Juve pronta"

Alberto Di Chiara, ex di Roma, Fiorentina e Parma, è intervenuto oggi nel corso del TMW News e ha espresso il suo parere sulle avversarie delle italiane in Champions. "Tutte le gare sono difficili. Parlando della Roma affronterà un Barcellona con un Messi in condizioni strepitose. Come fare per fermarlo? E' davvero dura. Scherzando dico che bisognerebbe... eliminarlo, quando giocavo io c'erano le intimidazioni prima di entrare in campo (ride, ndr). La Juve invece ha già avuto modo di affrontare il Real Madrid juve ha ed è preparata. Ha i mezzi psicologici e tecnici per affrontarlo. La Juve peraltro ha dimostrato di saper gestire la rosa grazie ad un Allegri capace e pragmatico".