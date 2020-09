esclusiva Di Chiara: "Viola, bravo Iachini. I teorici del calcio invece vengono giustificati"

Il 21 settembre 1986 esordiva in serie A Roberto Baggio in Fiorentina-Samp 2-0 (l'allenatore dei viola era Eugenio Bersellini). Abbiamo rivissuto quel momento parlandone durante il TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com, con Alberto Di Chiara, ex compagno di Baggio. "Ho seguito la sua cavalcata trionfale fin dagli albori, lo vidi quel giorno dalla panchina ma poi con Roberto ho giocato 4 anni fino alla finale Uefa del '90 contro la Juve e sono stato suo compagno in Nazionale. L'ho visto raggiungere anche il Pallone d'oro. Che fosse un fuoriclasse si intuiva e ha vinto pure le sue battaglie con gli infortuni dimostrando grande forza di volontà".

Come le è sembrata la vittoria della Fiorentina col Torino?

"Vittoria meritata, Iachini ha giocato il suo calcio, semplice come deve essere. Se non avesse vinto però gli sarebbero piovute addosso critiche per il suo calcio tradizionale. Mentre vengono giustificati i teorici del calcio come Giampaolo. Il Torino ha perso ma si dice che i giocatori ancora ancora stanno apprendendo il suo calcio.... Iachini ha giocato un calcio normale mettendo in campo la squadra migliore. L'unico appunto che posso fare dall'esterno è che sfrutterei meglio Chiesa, lo utlizzerei più avanzato in modo che possa fare più giocate simili a quella che ha portato al gol di Castrovilli".