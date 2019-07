ESCLUSIVA TMW - Di Fusco: "Napoli, tieni Milik. Sogno l'arrivo di Icardi e Pepè"

"Non sono preoccupato, le amichevoli precampionato servono ad evidenziare certi difetti e a correggerli. E' il momento degli esperimenti". Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, non dà eccessivo peso ai risultati della squadra di Ancelotti nelle amichevoli. "Il mercato - dice a TMW - lo valuteremo alla fine ma le sensazioni sono migliori rispetto al passato: Ancelotti forse riesce a sfilare qualche soldo a De Laurentiis (ride, ndr). Se gli dà retta si può vincere qualcosa... Finora purtroppo non c'è stata competizione con la Juventus, se non un paio di anni fa. Ora noto con piacere che si cerca di fare anche qualche operazione simpatia per riavvicinare il pubblico. Giustamente c'è anche l'idea di far giocare una partita amichevole il giovedì al San Paolo aperta al pubblico, proprio come accadeva ai miei tempi".

Icardi lo prenderebbe?

"Sì. Poi è chiaro che occorre capire come vorrà giocare Ancelotti. James aveva determinate caratteristiche, Icardi ne ha altre".

Tra Icardi e Pepè chi preferirebbe?

"Sogno che possano arrivare tutti e due. Aggiungo che Milik non può girare intorno ad Icardi. Il polacco ha sì tecnica di gioco che però è diversa dalla tecnica applicata. Le triangolazioni con Insigne ad esempio spesso le sbaglia. E a fare il James non ce lo vedo"

In ogni caso se arrivasse Icardi lo terrebbe?

"Una seconda punta ci vuole se non ne arrivano altre. Magari possono giocare insieme nel 4-4-2, non nel 4-4-1-1"

Chiusura su Meret che ieri ha subito un gol da metà campo...

Non ho visto la rete, quindi esprimo il mio giudizio in generale su Meret e soprattutto dico che sui calci piazzati preferirei che stesse più vicino agli attaccanti guadagnando un metro d'area"