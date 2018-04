ESCLUSIVA TMW - Di Fusco: "Ora un Napoli spavaldo. Juve sente la pressione"

Il Napoli torna a sognare dopo la vittoria con l'Udinese e il contemporaneo pari della Juve col Crotone. Lo scontro diretto di domenica potrebbe ulteriormente accendere la lotta scudetto. "Quella di ieri è stata una bella sorpresa", racconta a Tuttomercatoweb.com Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli. "La porta per il tricolore è ancora aperta ma ora serve una vittoria altrimenti diventa difficile poter pensare allo scudetto. Vista la Juve di ieri comunque si può sperare".

Il Napoli di ieri regala fiducia?

"Con due-tre elementi nuovi il Napoli ha giocato bene e ha funzionato anche il modulo diverso rispetto a quello iniziale. Con la Juve occorrerà giocare spavaldi. Credo che giocherà Milik e a centrocampo ci saranno Allan e Jorginho. Così Sarri può tenersi il cambo con Mertens e fare sia il 4-3-3 che il 4-2-3-1".

Sarà un Napoli insomma che non farà calcoli....

"Deve vincere e nel suo DNA non ha la gestione della partita.. Dovrà andare a giocare il suo calcio, con velocità e dinamismo nelle azioni. Altrimenti non sarebbe il Napoli".

La Juve potrà essere adesso un po' impaurita?

"Rispetto al Napoli ha una rosa di gran livello ma nulla è certo. Higuain ad esempio a volte sbaglia gli appuntamenti importanti... Credo che ora la Juve senta la pressione, fa bene a preoccuparsi".