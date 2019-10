© foto di Lorenzo Marucci

Le big e il loro andamento in campionato nel corso della chiacchierata a TMW con Antonio Di Gennaro. "Mi hanno sorpreso i nerazzurri e il Napoli - dice - e i loro pareggi. L'Inter si è lamentata per problemi di organico e infortuni, ci sono del resto tante partite. Vidal-Inter? Sì ma a parametro zero. Non credo che l'Inter possa investire su un trentatrreenne. Si parla anche di Rakitic: credo che un centrocampista di spessore europeo manchi. Il Napoli? Sono d'accordo con Ancelotti, pesa molto il ko col Cagliari. Certo, su 4 partite con Cagliari, Torino, Brescia e Spal fare cinque punti... qualcosa manca. L'Atalanta può puntare allo scudetto, ha giocatori forti. Gasp sa rivitalizzare vari giocatori. Tutta la squadra va a ritmi impressionanti e fa un bellissimo calcio in A. Se dovesse uscire dalla Champions e non entrare in Europa League magari può concentrarsi solo sul campionato. Il mio Verona? Sono passati vari anni, diciamo che può fare come il Leicester anche se qui c'è un gioco totale, attaccano e difendono in avanti, è uno spettacolo vederla giocare".

