ESCLUSIVA TMW - Di Gennaro su Rossi: "Umile nonostante la grandezza. Che sfide alla Cattolica"

esclusiva Di Gennaro su Rossi: "Umile nonostante la grandezza. Che sfide alla Cattolica"

Antonio Di Gennaro ha condiviso tanti momenti con Paolo Rossi. Da giocatore in Nazionale e al Verona e poi da commentatore tv a Sky, Mediaset e alla Rai. "Gli piaceva scherzare - ricorda a TMW - aveva sempre la risata pronta, era soprattutto una persona buona. A livello calcistico tutti si ricordano le sue grandi imprese ma io voglio ricordare le nostre sfide a Firenze: io con la Fiorentina e lui nella Cattolica Virtus. Era un'ala destra fortissima, anche se gracile e secco, aveva il numero sette e faceva cose incredibili. La Juve - Allodi - lo vide e lo prese per 16 milioni. Nel corso degli anni poi è rimasto il Paolo di sempre, è sempre stato umile nonostante la popolarità. Resta colui che ha regalato un sogno a tutti gli italiani. E' nella storia. Lo ricordo anche nell'ultimo anno al Verona quando doveva convivere con i guai al ginocchio che all'epoca erano molto più duri da superare".

