ESCLUSIVA TMW - Di Livio: "Juve, che personalità. Complimenti ad Allegri"

© foto di Alberto Fornasari

Juve ad un passo dalla finale di Champions. La vittoria di ieri spiana la strada verso Cardiff. Della nuova impresa dei bianconeri abbiamo parlato con Angelo Di Livio, grande ex bianconero che nel '96 conquistò la Champions. "La vittoria di ieri è da grande squadra che si è resa consapevole che il Monaco poteva creare difficoltà. La Juve ha saputo anche soffrire però poi con gran personalità ha preso la gara in mano e l'ha gestita nel modo migliore".

Il peso di Allegri in queste vittorie?

"Allegri sta facendo tutto alla perfezione, i giocatori, che sono grandissimi professionisti, rispondono sempre presente a tutte le

sue esigenze e richieste. E' un grande allenatore, punto e basta. Sta raggiungendo traguardi straordinari ed è giusto fargli i complimenti".

Finale quasi già stabilita, tra Juve e Real...

"Credo a questo punto sia davvero Juve-Real: è chiaro che c'è una gara di ritorno, la Juve comunque non sottovaluta l'avversario. Dovranno esser bravi a chiudere la gara con un gol subito e non avranno poi problemi, non ci sarà più storia. Sarà una bella finale tra due squadre in gran forma. Il Real è molto forte e anche messo molto bene in campo".