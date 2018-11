© foto di Federico De Luca

Non è ancora finito il dibattito sul Pallone d'oro. Con ogni probabilità i tre finalisti saranno Varane, Modric e Mbappè. Nomi che non hanno trovato il consenso generale, scatenando tante discussioni. Il tecnico della Juve Allegri oggi in conferenza stampa ha sottolineato ad esempio come CR7 per quanto fatto e dimostrato in questa stagione avrebbe meritato di vincerlo. Angelo Di Livio, ex centrocampista della Juve e della Fiorentina, spiega a Tuttomercatoweb.com: "E' vero, Cristiano Ronaldo lo meriterebbe anche quest'anno, non ci sono dubbi. Però, se proprio si vuol cambiare, credo che stavolta Modric possa essere il calciatore più giusto a cui assegnare questo riconoscimento. E sono convinto che alla fine la spunterà proprio lui. Anche se..."

Anche se?

"Mi sarebbe piaciuto vedere premiato Kantè. E' completo, forte in tutti i sensi. E lo apprezzo in particolare pure per la sua umiltà".