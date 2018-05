ESCLUSIVA TMW - Di Livio: "Real favorito, occhio alla freschezza del Liverpool"

Nel 1996 ha vinto la Champions con la Juventus, l'ultima dei bianconeri. In finale ai rigori contro l'Ajax. Angelo Di Livio, ora commentatore per Premium Sport, ci racconta le sue sensazioni alla vigilia della finale tra Real Madrid e Liverpool. E da grande conoscitore di questa manifestazione dice: "Il Real è esperto, pieno di campioni, forte e abituato a giocare queste partite. Il Liverpool invece - spiega a Tuttomercatoweb.com - può esser la sorpresa e vivrà questa partita con entusiasmo e grande energia. C'è da dire però che queste gare le devi anche saper giocare ed in questo senso vedo favorito il Real. Gli spagnoli però devono stare attenti alla freschezza e alla velocità del Liverpool, in particolare agli attaccanti che sono molto pericolosi, lo abbiamo visto del resto in varie occasioni".

Salah può essere decisivo nonostante abbia deciso di continuare ad osservare il Ramaddan rimanendo a digiuno fino a mezz'ora prima della gara...

"Credo di sì, tutto sommato sarà anche abituato".