Angelo Di Livio, grande ex juventino e viola, ora ct della Nazionale delle Poste, ha parlato ai microfoni TMW a Trento, dove è in corso il Festival dello Sport. Questo un estratto dell'intervista in merito alla Fiorentina: "La proprietà ha dato bei segnali, sono contento dell'entusiasmo. La squadra gioca molto bene, merito dell'amico Montella. Molto bravo Castrovilli, Chiesa resta per me il migliore. Ribery? Gran campione, dà l'esempio a tutti di come si è professionisti. Chi come me è stato alla Fiorentina sa cosa vuol dire portare quella maglia. Scelta migliore non poteva fare. Mi fa davvero piacere vederlo a Firenze. La squadra viola può essere la sorpresa ed entrare in Europa".

