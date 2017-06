ESCLUSIVA TMW - Di Marzio: "Juve, in Europa devi crescere. Inter, Spalletti il top"

Fonte: Dal nostro inviato, Marco Frattino

L'ex allenatore e dirigente Gianni Di Marzio intercettato da TMW a Napoli, a margine del Football Leader: "La Juventus sa come comportarsi dopo la sconfitta incassata a Cardiff - ha detto ai nostri microfoni -, è un grande club e una grande società. Credo debba migliorarsi a livello internazionale, deve avere un ruolo dominante anche in Europa e non solo in Italia".

Si attende un ritorno delle milanesi?

"Non so se stanno programmando. Devono rinforzarsi e mettere insieme giocatori compatibili l'unico con l'altro. Anche nella passata stagione l'Inter ha speso tanto, ma poi l'importante è l'insieme, il gruppo. Spalletti ha grande esperienza, sa fare il suo lavoro e la scelta mi sembra quella giusta. In generale, credo che Inter e Milan torneranno ad essere le squadre che in virtù della loro tradizione hanno sempre dimostrato di essere".