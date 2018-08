ESCLUSIVA TMW - DI Mauro: "Roma, Pastore è forte ma non lo avrei mai preso"

Deve ancora oliare i suoi meccanismi la Roma ma intanto oltre alla conferma id Dzeko, si gode Justin Kluivert che contro il torino è risultato decisivo entrando a gara in corso: "Bene così, è stato pagato come un giocatore fatto e sarebbe brutto se fosse una delusione", dice a Tuttomercatoweb.com Fabrizio Di Mauro, ex centrocampista romanista. "Già l'anno scorso si era capito che era forte, le doti non gli mancano anche se deve continuare a migliorare perché quello italiano resta un campionato molto difficile".

Ha deluso invece Pastore...

"Tecnicamente è validissimo e fortissimo ma io non lo avrei mai preso. Non c'entra nulla con la Roma. Tatticamente non serviva. A mio parere ha già dato ciò che doveva dare. Costo-beneficio non lo avrei preso".

Che stagione sarà per la Roma?

Arriverà tra le prime quattro-cinque. Tutti sperano che la Juve si addormenti. Io aseptto questa catalessi della squadra bianconera da sette anni ma non arriva..."

Da ex viola invece che Fiorentina si aspetta?

"Siamo curiosi di sapere cosa potrà fare. pioli è bravo e non lo dico perché è un amico. se una squadra vale cento lui la fa salire a 101. Se vale 50 riesce a farla arrivare a 51. Spero possa essere la sorpresa del campionato".