Durante il TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com, è intervenuto Vincenzo Di Palma, preparatore dei portieri di vari club e in passato anche della Nazionale. Con lui abbiamo rivisitato la storica promozione in A del Parma, la prima in assoluto (lui era il preparatore dei portieri gialloblù) che avvenne esattamente trent'anni fa: "Fu un campionato appassionante perchè nel girone d'andata eravamo primi dopo aver giocato un calcio eccezionale. Poi però nel ritorno all'inizio fu drammatico perchè conquistammo solo due punti e andammo incontro a sei sconfitte. Fu brava la società a confermarci perchè poi finimmo alla grande con dieci vittorie e due pareggi. Approdammo in serie A dopo aver battuto la Reggiana, in un derby, dunque un risultato ancor più elettrizzante".

Si apriva la grande era del Parma, vera isola felice...

"I segreti delle vittorie erano nel gruppo tecnico e dei giocatori. Avevano dei veri uomini. E poi la città ti lasciava giocare, c'erano i presupposti per far bene con una società ben organizzata".

Lei ha praticamente visto nascere Buffon nel Parma: quanto giocherà ancora?

"L'ho sentito tempo fa, ne parlammo e gli ho detto: 'finchè stai bene fisicamente e sei motivato perchè devi smettere? Continua'. Se ci sono gli stimoli vuol dire che può andare avanti".

Problemi per i portieri alla ripresa dopo lo stop forzato?

"Non credo, anzi in casa il portiere ha potuto lavorare sulla forza. Può mancare l'aspetto aerobico che però al portiere non serve tantissimo. La tecnica non si dimentica. Può esserci magari qualche difficoltà a livello tattico con i compagni ma se il portiere ha conoscenze da questo punto di vista non ci saranno difficoltà".

da ex viola invece che idea si è fatto della Fiorentina e del presidente Commisso

"Non lo conosco, ma spero faccia un programma a medio-lungo termine per poter proiettare la squadra in una posizione che merita, arrivando in Europa".

I portieri stranieri che cosa portano nel nostro campionato?

"Hanno qualcosa in più sotto l'aspetto caratteriale e fisico ma tecnicamente non c'è storia con i nostri. Hanno personalità e sopperiscono così ad una mancanza tecnica, ma la nostra scuola resta la migliore".