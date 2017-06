ESCLUSIVA TMW - Dimarco show in U20: ci sono Cagliari e Sassuolo

© foto di Federico De Luca

È stato uno dei grandi protagonisti con la maglia dell'Under 20, Federico Dimarco. Un anno di apprendistato a Empoli, pronto per la kermesse coreana dove oggi è diventato a tutti gli effetti uomo copertina. Gol, assist e tanta qualità, il mancino tornerà all'Inter ma, come raccolto da Tmw, Sassuolo e Cagliari stanno mettendo il nome di Dimarco in cima ai propri taccuini.