Il presidente della Dinamo Zagabria, Mirko Barisic, fa le carte del proprio girone di Champions League, dove è presente l'Atalanta. "Il City sarebbe stato il favorito in qualunque girone, gli episodi decideranno la lotta per il secondo posto. Ma credo fermamente che la Dinamo possa essere coinvolta. L'Atalanta? Un club che raggiungere la Champions League dalla Serie A è ovviamente da non sottovalutare. Ne conosciamo molto bene il sistema di gioco, il tecnico Gasperini e la forza che l'Atalanta ha mostrato nella scorsa annata. Sarà un ostacolo complicato per noi, ma se vogliamo lasciare un marchio su questa Champions League dobbiamo confrontarci con certi avversari".

