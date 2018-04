ESCLUSIVA TMW - Dini: "Semplici tecnico di livello. Spal squadra solida"

Si avvicina Fiorentina-Spal, partita ricca di interesse per entrambe le squadre. Da una parte i viola a caccia del settimo successo consecutivo (e anche di un posto in Europa League), dall'altra i ferraresi alla ricerca di punti preziosi per la salvezza. Sarà anche la prima da avversario al Franchi per Semplici fiorentino di nascita ed ex viola (ha guidato la Primavera per tre ani). Giulio Dini, amico ed avvocato del tecnico della Spal ha analizzato il momento della squadra biancazzurra: "Proviene da una striscia positiva ed ha trovato la propria identità e lo spirito giusto per affrontare ogni avversario. Ultimamente sono arrivati vari pareggi ma in queste gare è sempre stato espresso un ottimo gioco. Di recente e non solo - spiega Dini a Tuttomercatoweb.com - la Spal non è mai stata messa sotto nè a Marassi col Genoa nè con l'Atalanta nè col Sassuolo. Peraltro va detto che nelle ultime gare la squadra non ha raccolto quanto meritava, anche a causa di episodi dubbi".

Semplici come sta vivendo l'attesa per il suo ritorno a Firenze da avversario?

"Leo è un grande professionista e vive l'occasione con la giusta emozione di chi sa di tornare in uno stadio per lui familiare. Sarà seguito da amici e parenti, è un piacere e anche una bella soddisfazione".

Si è ampiamente dimostrato un tecnico di serie A...

"Ha dimostrato di essere un tecnico di primo livello. E' preparato e non è un integralista. Ed ha quella chimica che lo rende capace di valorizzare i singoli ma anche il collettivo, che lo segue all'unisono. E' difficile trovare una gara in cui la Spal non sia stata presente in campo".

C'è anche da sottolineare l'ambiente di Ferrara. sembra un'oasi dove poter fare calcio.

"La Spal si sta mostrando in A come una squadra simpatica. Gioca in un piccolo stadio che è però molto carino. La curva è fantastica e il seguito è mediamente superiore rispetto ad altre squadre. L'ambiente è un esempio di sportività, ha sempre sostenuto la squadra anche nei momenti più difficili. Credo sia un patrimonio di questo campionato. Ce ne fossero di realtà come la Spal nel nostro campionato".

In chiusura, tornando a Semplici magari un giorno allenerà anche la Fiorentina?

"E' un tecnico che come ho già detto è di primo livello. Può allenare squadre di fascia medio-alta. Ma in realtà adesso la concentrazione è solo ed esclusivamente sul campionato"