ESCLUSIVA TMW - Dionigi: “Napoli ottimo mercato. Reina? Scelta giusta e logica"

© foto di Sandro Veglia

Intervistato da Tuttomercatoweb.com l'ex attaccante del Napoli Davide Dionigi ha parlato del mercato degli azzurri e del campionato che si attende dagli uomini di Sarri: “Per me il Napoli ha fatto un ottimo mercato. È una squadra con un sistema collaudato, che gioca a memoria e chi entra adesso fa bene. Non vedo grandi problemi. Reina? È un uomo spogliatoio importante e credo che averlo trattenuto sia stata la scelta più logica e giusta. È come Buffon, un uomo di carisma che serve nello spogliatoio. E poi è bravo sia con le mani sia con i piedi”.

Cosa manca per competere per lo scudetto?

“Non manca nulla visto quanto fatto già a gennaio. La rosa è equilibrata in ogni reparto e questo può essere l'anno buono. Darà sicuramente filo da torcere alla Juventus”.