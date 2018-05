ESCLUSIVA TMW - Diritti tv, Palazzi: "Vicenda complessa. Ora due ipotesi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da poche ore è scoppiato da poco il caos relativo ai diritti tv, con il Tribunale di Milano che ha annullato il bando di Mediapro per il triennio 2018-2021. E adesso cosa succederà? Per cercare di fare chiarezza TuttoMercatoWeb.com ha contattato in esclusiva il presidente e amministratore delegato di StageUp, Giovanni Palazzi:

Che idea si è fatto di tutta questa vicenda?

"È una vicenda molto complessa nella quale evidentemente la consueta modalità di vendita dei diritti tv non è andata come si poteva pensare. La verità è che si sarebbero dovuti dare dei pacchetti per gara e non per piattaforma. In tutto questo Mediaset era in ritirata, stava cambiando le strategie e si pensava che Sky potesse portare a casa tutto. Con lo spacchettamento si poteva però massimizzare e si doveva dare un'esclusiva per partita, ma non è stato possibile, anche per la posizione delle autorità competenti che non volevano creare un monopolio. Poi si è cercato di arrivare a Mediapro ma in realtà credo che gli spagnoli volessero fare un canale di Lega, anche se a livello normativo non è stato possibile. Il contenzioso giudiziario sarà complicato, il giudice ha stoppato tutto e tutti gli eventi sembrano adesso favorire Sky. L'abbonamento alla tv satellitare vale chiaramente di più con la Serie A".

Cosa può succedere adesso?

"Ci sono due possibilità. O si arriva a un accordo tra Mediapro e Sky, con gli spagnoli che andrebbero però a perdere tanto. L'altra ipotesi è che la Lega decida di portare avanti il proprio canale assumendosi l'onere e l'onore di difenderlo. Il passaggio di oggi fa capire che l'autorità giudiziaria non è indifferente e in quest'ultimo caso ci sarebbe un faro puntato. Per il bene degli italiani, visto che siamo alla metà di maggio, bisognerebbe trovare una soluzione in breve tempo e credo che per questo sia importante trovare la mediazione. Malagò potrà aiutare molto in questo senso e l'amministrazione straordinaria della Lega potrebbe favorire la stessa mediazione".