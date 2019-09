ESCLUSIVA TMW - Dolcetti: "Chiesa ha personalità e umiltà per affermarsi"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Quegli anni al Pisa con Anconetani furono speciali. Pensava in grande ed era avanti almeno di dieci anni". Parla così Aldo Dolcetti, ex giocatore nerazzurro e ora collaboratpre di Allegri. Ieri era presenta alla partita per ricordare Anconetani a vent'anni dalla sua scomparsa. "Per quanto riguarda la Nazionale - spiega a Tuttomercatoweb.com - va detto che Mancini ha guardato ai giocatori che abbiamo adesso e ha proposto il gioco giusto per i calciatori. Lavoro ottimo ma la qualificazione agli Europei deve essere un punto di partenza. Oggi in azzurro non c'è un fuoriclasse assoluto ma c'è un gruppo di giocatori più che buoni. E la squadra può funzionare se mantiene una continua voglia di fare e la sua identità. Sensi? Sono curioso di vederlo nell'Inter oltre che in azzurro, ha intelligenza e tecnica, qualità importanti. Se dovessi dipingere un quadro sul calcio (Dolcetti è un appassionato di arte e pittura, ndr)? Qualcosa legato alla voglia di metter da parte il pessimismo e la negatività nel calcio, sceglierei qualcosa di colorato e fantasioso, che faccia sperare". Chiusura su Chiesa e le sue potenzialità: "Siamo di fronte ad un giovane che è stato sotto le attenzioni di varie squadre importanti. Ma per la sua crescita continuare a far bene quest'anno è fondamentale. Gli riconosco qualità significative per affermarsi: se mantiene la sua umiltà e la sua personalità e migliora nel giocare per sè e per la squadra può essere un anno decisivo per lui, per la Fiorentina e la Nazionale"

Clicca sotto per guardare