esclusiva Domani Spezia-Genoa, Maltagliati: "Complimenti a Italiano, ha tanti meriti"

vedi letture

Dici Spezia-Genoa e la mente non può non tornare a quel 1° aprile 2006. Un "Picco" pieno in ogni ordine di posto spinge la squadra di Antonio Soda ad un successo contro i rossoblu di Perotti, fondamentale per la promozione in Serie B. "Max Guidetti realizzò una doppietta - racconta ai nostri taccuini l’ex difensore aquilotto Roberto Maltagliati - La concentrazione insieme al pubblico ha fatto la differenza. Noi andavamo a mille mentre loro, per riuscire a vincere il campionato, dovevamo vincere in casa nostra ma non c’è stata partita. Noi venivamo da una situazione positiva, da un campionato straordinario e, ripeto, fra la concentrazione e la spinta del pubblico possiamo dire che è filato tutto liscio. Spiace per i tifosi che vivono questa sfida come la partita dell'anno".

Quell'anno fu una cavalcata importante. Promozione in B con sette punti sul Genoa.

"Sì, esatto. Poi vincemmo anche la Supercoppa di Serie C pareggiando a Napoli. Fu un anno straordinario che nessuno poteva mai immaginare. Strada facendo ci siamo autoconvinti tutti. La squadra era un mix di giovani e calciatori esperti".

Adesso come le sembra lo Spezia di Vincenzo Italiano?

"Non c'è nulla da dire se non tanti complimenti al lavoro del mister. Italiano sta facendo bene sia sotto l'aspetto difensivo sia sotto l'aspetto offensivo. Lo Spezia è una squadra bella da vedere e ordinata".

Una delle doti di mister Italiano è che sta utilizzando tutti gli elementi in rosa.

"Assolutamente. Ad oggi non si è sbagliato nulla, dal progetto alle scelte. La squadra non ha paura, a San Siro ha giocato un grandissimo primo tempo. Poi è normale che le squadre migliori hanno una qualità migliore e quindi salta fuori il numero del giocatore. Italiano però ha il merito di aver dato una possibilità a tutti, sia ai nuovi acquisti sia ai giocatori che già c'erano".

Che gara sarà quella di domani contro il Genoa?

"Il Genoa, col il cambio di allenatore, forse tirerà fuori un qualcosa in più. Lo Spezia dovrà solo trovare la giusta concentrazione e cercare di vincere una partita che in città si sente parecchio. Sotto il profilo del gioco, penso che - se non succede nulla - lo Spezia può cercare di vincere".

Quanto potrà mancare il pubblico del "Picco" domani?

"Tantissimo. Il pubblico è una marcia in più. Allo stesso tempo, provo a girare la medaglia, quando si gioca contro le big fuori casa forse è meglio senza i tifosi perchè magari lasciano qualcosina sul piano della concentrazione. Per esempio penso che anche a San Siro, nel caso di Inter-Spezia, è stata una gran partita e giocata benissimo dagli Aquilotti ma magari col pubblico che spingeva i nerazzurri sarebbe potuto essere un altro match. Se invece parliamo di Spezia-Genoa, il pubblico avrebbe potuto fare la differenza. Questo è poco ma sicuro".