ESCLUSIVA TMW - Domenghini: "Inter, ritrova allegria. E poi cerca 2-3 campioni"

Angelo Domenghini rappresenta un gran bel pezzo di storia dell'Inter che oggi compie 110 anni. Una storia vincente, che l'ha portata infatti a conquistare trofei a ripetizione. "Tutti quei successi sono bellissimi - dice a Tuttomercatoweb.com - non giocai moltissimo quando vincemmo la Coppa Campioni ma è stato fantastico vincere due Coppe Intercontinentali e due scudetti, uno tra l'altro al primo anno in nerazzurro. Sono grandi emozioni che tutti vorrebbero provare. Perché il calcio è fatto di emozioni".

Veniamo subito all'attualità: che pensa dell'inter di oggi?

"C'è sempre in programma la voglia di tornare grandi. Si cerca di costruire una squadra competitiva, però... c'è sempre un però. Se l'Inter non prende due-giocatori di alta qualità sarà sempre una piccola Inter".

Quest'anno comunque ci sarà la possibilità per l'Inter di approdare in Champions?

"Non può più perdere colpi. E' comunque un campionato strano perché ci sono solo due squadre alla ribalta, le altre rincorrono".

Che cosa è successo all'Inter da dicembre in poi?

"Si è rotto il giocattolo. Forse c'è qualcosa che non va più nello spogliatoio, anche se non possiamo saperlo con certezza. Non ci sono più però quell'entusiasmo, quella voglia di prima. Va ritrovata soprattutto l'allegria di giocare a calcio. Questo sport non è solo grinta".