ESCLUSIVA TMW - Domenghini: "Perché Conte non si lamenta del suo stipendio?"

Sempre interessante, mai banale Angelo Domenghini. Il grande ex interista fa un'analisi approfondita sui nerazzurri e su Antonio Conte, che si è lamentato per una campagna acquisti incompleta. Si dice che Conte non sia stato accontentato sul mercato ma Domenghini dice a TMW: "Conte è già stato accontentato con lo stipendio... Perchè di quello non si lamenta? C'è una rosa di 25 giocatori e Perisic, che era il più forte dell'Inter, è stato fatto fuori forse per contrasti con la società. Per il resto sono arrivati giocatori come Godin e Lukaku.E ci sono molto calciatori dell'anno scorso tra cui anche Candreva che è stato recuperato da Conte. I giocatori ci sono, non a caso i nerazzurri sono ad un punto dalla Juve".

Magari conte avrebbe voluto tra gli altri Vidal...

"Vidal? Ma cosa ce ne facciamo? Fa fatica a giocare nel Barcellona. Abbiamo Borja Valero che non gioca mai e che individualmente è il più forte, ha cuore e determinazione. Non so quali fossero i rapporti di Conte con la società 3-4 mesi fa al momento della campagna acquisti ma non è giusto lamentarsi perchè è andata male col Borussia Dortmund. L'organico dell'Inter va bene per lo scudetto".

Anche senza interventi?

"Quali interventi? I fuoriclasse vanno all'estero perchè forse prendono più soldi. Se l'Inter compra un giocatore deve fare la differenza. Da anni però l'Inter non ha un fuoriclasse. Alla Juve l'unico è Pjanic. CR7 lo era al Real, perchè la squadra giocava esclusivamente per lui e il portoghese la buttava sempre dentro. Noi avevamo Icardi che faceva e continua a fare il palo là davanti, ma se ha queste caratteristiche è difficile cambiarle. In ogni caso per me Conte ha sbagliato a lamentarsi. I giocatori ci sono. E ha voluto Lukaku e ora se lo tiene...".