Sergio Domini, ex di Roma e Lazio ha parlato di entrambe le squadre a Tuttomercatoweb.com: "I giallorossi troveranno equilibrio, la squadra è buona e potrà essere a ridosso delle prime. Gli innesti sono interessanti e mi auguro possa centrare l'ingresso in Champions. Il centrocampo è duttile e Dzeko dà la possibilità ai centrocampisti anche di respirare. Fa reparto da solo. Ripeto, la squadra è attrezzata per un buon campionato. La Lazio? Lotito ha fatto cose straordinarie risollevandola e portandola a grandi livelli. Sta facendo un bel calcio, Inzaghi è un ottimo allenatore, la squadra è amalgamata bene, i centrocampisti sono duttili, la difesa è buona e gli attaccanti sono importanti. Poi a volte serve anche un po' di fortuna per vincere partite sporche e allora a quel punto può arrivare anche al quarto posto"

