ESCLUSIVA TMW - Doms (HLN): "Malinovskyi come Kroos. Atalanta, che colpo!"

La nuova avventura all'Atalanta di Ruslan Malinovskyi deve ancora iniziare, ma le premesse e le aspettative sono sicuramente importanti. Oggi intanto il centrocampista ucraino svolgerà le visite mediche prima di firmare il contratto e raggiungere i suoi nuovi compagni nel ritiro di Clusone. Un colpo di mercato a dir poco interessante, sul quale la Dea ha investito quasi 14 milioni di euro e che TuttoMercatoWeb.com si è fatto raccontare nel dettaglio proprio da chi lo ha seguito quotidianamente negli anni del suo exploit al Genk: Kjell Doms, giornalista belga del noto quotidiano Het Laatste Nieuws.

Doms, che tipo di giocatore è Ruslan Malinovskyi?

"Un centrocampista piuttosto completo. Ha imponenti mezzi fisici, un'ottima tecnica e un bel tiro da fuori. Non a caso al Genk era proprio lui che si occupava di battere calci d'angolo, punizioni o rigori".

Che calciatore già affermato le ricorda?

"È un centrocampista con spiccate doti offensive e una grande visione di gioco, direi che viaggia sulle orme di Toni Kroos o Ilkay Gundogan".

Che ricordo vi ha lasciato nelle ultime tre stagioni al Genk?

"Soltanto bellissimi ricordi. Ruslan è diventato progressivamente il leader del Genk. Penso soprattutto alla scorsa stagione, nella quale dopo la partenza di Pozuelo è stato proprio lui a prendere per mano la squadra fino alla vittoria del campionato. Ha giocato a livelli altissimi e realizzato ben 16 gol e 16 assist pur essendo un centrocampista".

Il suo presente da ora in poi si chiama Atalanta. Crede però che Malinovskyi abbia le carte in regola per aspirare a un top club come Juve, Inter o Napoli in futuro?

"Penso proprio di sì. È un classe '93 e nella prossima stagione con l'Atalanta potrà sicuramente già fare un bel salto di qualità verso obiettivi e club sempre più ambiziosi. Lo vedo bene in Italia, Ruslan voleva cambiare Paese e l'Atalanta oggi rappresenta una buona scelta per lui".