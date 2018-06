ESCLUSIVA TMW - Doms: "Nainggolan sarebbe solo un problema per il Belgio"

Qualche ore fa il ct del Belgio Roberto Martinez ha diramato la lista dei convocati per il prossimo Mondiale in Russia. L'attaccante del Napoli Dries Mertens è l'unico "italiano", visto che il laziale Jordan Lukaku, nella pre-lista, è stato escluso al pari del centrocampista della Roma Radja Nainggolan (già fuori dai 28 iniziali). Per saperne di più sui punti di forza e le aspirazioni dei Diavoli Rossi, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva Kjell Doms, giornalista del noto quotidiano belga Het Laatste Nieuws.

Doms, l'esclusione di Nainggolan in Italia continua a far discutere.

"Non solo in Italia. Credo che l'esclusione di Nainggolan si farà sentire durante tutto il Mondiale. Allo stesso tempo, però, considero Witsel più adeguato come centrocampista difensivo. Ha maggiore disciplina tattica rispetto a Radja. Nainggolan non sarebbe nell'undici titolare e convocarlo senza farlo giocare sarebbe un problema per il resto del gruppo".

Oggi, invece, è stato escluso dalla lista definitiva l'altro calciatore di Serie A Jordan Lukaku.

"In questo caso non si tratta di una scelta meramente tecnica, visto che Lukaku non è al 100% delle condizioni fisiche. C'era da aspettarsi una sua esclusione".

Dove vuole arrivare il Belgio in questo Mondiale?

"I senatori hanno già detto più volte che l'obiettivo è migliorare il risultato degli ultimi due tornei, ovvero i quarti di finale in Brasile e in Francia. L'ambizione, quindi, non può che essere arrivare in semifinale".

Qual è il punto di forza della rosa di Martinez secondo lei?

"Ce ne sono tanti, ma l'accoppiata Hazard-De Bruyne a centrocampo non è affatto male (ride, ndr)"

Con buona pace di Nainggolan.

"Nainggolan non è certo la chiave per essere campioni del mondo".

E la rivelazione quale sarà?

"Io penso Mertens. Sono convinto che Dries segnerà più gol di Romelu Lukaku al Mondiale".