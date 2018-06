ESCLUSIVA TMW - Donnarumma: "Ho due anni di contratto e non lascio Empoli"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Circa duecento persone, ospiti di caratura nazionale e tantissimi premiati, sono questi i numeri della Quarta edizione del Premio “Salvatore Apadula”. Omaggiato con una targa per i meriti sportivi l'attaccante campano dell'Empoli, Alfredo Donnarumma che ha premiato alcuni ragazzini delle scuole calcio con una Borsa di merito Sportivo.

Ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com l’ex attaccante della Salernitana ha analizzato l’ottima stagione appena trascorsa con i toscani: "É stato un anno importante, sia per me che per la squadra. Abbiamo fatto qualcosa di grande, anni così difficilmente si ripetono. Credo sia stata la ciliegina che ha dato una svolta alla mia carriera. Ho realizzato il sogno di arrivare nella massima serie. Ho fatto ventitré gol in Serie B, credo siano davvero tanti".

Sul futuro: "Ad Empoli mi sono trovato benissimo, ho altri due anni di contratto e non vedo perché dovrei lasciare. Sono tranquillo e carico in vista del ritiro".

Più facile giocare con Coda o Caputo?

“Sono due calciatori che hanno caratteristiche diverse. A Salerno ho giocato in un modulo differente. Sono due amici e due giocatori forti.

Possiamo dire che si è tolto qualche sassolino dalla scarpa?

"Ho sempre fatto del lavoro il mio punto di forza lavorando a testa bassa e dando il massimo. Ognuno vede il calcio a proprio modo, conta il fatto di aver dimostrato il mio valore. Ora ci godiamo un po' di ferie prima del ritiro".