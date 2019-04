ESCLUSIVA TMW - Doppio Belotti, Camolese: "Gol per tornare in Nazionale"

© foto di Federico De Luca

Due gol alla Sampdoria per spingere il Torino sempre più verso l'Europa. Andrea Belotti sembra essere tornato quello dei tempi migliori, quando Urbano Cairo chiedeva 100 milioni di euro per cederlo. L'ex tecnico granata, Giancarlo Camolese, ne ha così parlato al microfono di Tuttomercatoweb.com: "Il gallo sta facendo bene, è decisivo per il bene del Toro. Merito anche della squadra, tutto sta girando alla perfezione. Dalla difesa al fronte offensivo, merito di Mazzarri".

La qualificazione alle coppe è alla portata: l'Europa League ma anche la Champions non è molto distante. "Assolutamente no, 48 punti rappresentano un ottimo bottino fino a questo punto della stagione. Nulla è precluso alla formazione granata, a inizio stagione l'obiettivo era essere competitivo per le coppe e Mazzarri ci sta riuscendo".

Pesa tantissimo, però, il passo falso col Bologna prima della sosta. "Peccato, ma è normale che le formazioni in lotta per la salvezza ora scendano in campo con il coltello tra i denti. Contro i felsinei c'è stato uno scivolone, ma il Torino s'è ripreso alla grande. La corsa prosegue, certo è che lottare per il quarto posto fino all'ultima giornata sarebbe una vera e propria impresa".

Torniamo un attimo su Belotti, fuori dai convocati di Mancini per le ultime gare. Merita di tornare in azzurro a giugno? "Tra gli allenatori c'è molto rispetto sulle scelte. Il ct ha le proprie idee, ovviamente. Valuta i calciatori in questione, avrà avuto i suoi buoni motivi. Ma è certo che, se Belotti dovesse andare avanti così, a fine stagione tornerà nel giro della Nazionale".