ESCLUSIVA TMW - Dossena: "Il Napoli è l'anti-PSG. Liverpool grande favorita"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Due anni nel Liverpool di Rafa Benitez, quattro nel Napoli di Walter Mazzarri. Chi meglio di Andrea Dossena per presentare il big match di Champions League in programma stasera al San Paolo? TuttoMercatoWeb.com lo ha raggiunto in esclusiva per una lunga chiacchierata tra passato, presente e futuro. Con uno sguardo anche alla Serie A e alla "sua" Udinese, nuovamente rivoluzionata in estate.

PSG, Stella Rossa e Liverpool: nel sorteggio di Monte Carlo al Napoli sarebbe potuta andare decisamente meglio...

"Sì, il girone degli azzurri è molto difficile. Peccato che nella partita sulla carta più facile, quella contro la Stella Rossa, non sia arrivata una vittoria. La prestazione comunque c'è stata, è mancato solo il gol. Ma per passare il turno il Napoli ora deve giocarsela col PSG, non tanto col Liverpool".

La squadra di Klopp è fuori portata?

"Se il Napoli riesce a fare il Napoli può sempre dire la sua, contro chiunque, ma il Liverpool secondo me è una delle quattro candidate a vincere la Champions League quest'anno. E da agosto a dicembre le squadre inglesi vanno fortissimo".

Che partita si aspetta stasera da parte dei Reds?

"Una gara di grande intensità, con ritmi alti e tante ripartenze. Klopp è un vero mago, il suo Liverpool gioca un calcio super offensivo e, con gli acquisti di van Dijk e Alisson, sembra sistemata anche la tanto discussa fase difensiva".

Come ci arriva il Napoli?

"La sconfitta con la Juventus può pesare a livello mentale, ma Ancelotti in quest'avvio di stagione ha portato avanti un ottimo turn-over e la sua squadra sarà dunque pronta fisicamente per dare il 100%".

Le sta piacendo il nuovo corso partenopeo?

"Premetto subito che sono un grande estimatore di Sarri. Ha lasciato una base importante, anche perché è stato confermato lo zoccolo duro della rosa. Su Ancelotti all'inizio c'erano tanti timori, chi arriva dopo un ciclo così entusiasmante di solito fa fatica, ma il mister è stato bravo a ottenere risultati in poco tempo portando anche qualche progressiva novità. È sulla strada giusta e deve continuare così”.

Sconfitta dello Stadium a parte, questo Napoli può davvero competere con la Juve per lo Scudetto?

"È molto complicato. La Juventus in Italia non si ferma mai. Basta perdere due partite per uscire dalla scia dei bianconeri. Il discorso vale per il Napoli, così come per tutte le altre pretendenti".

Napoli che, insieme al Liverpool, ha significato tantissimo per la carriera di Andrea Dossena. Qual è il suo ricordo più bello legato agli azzurri?

"Sono stati quattro anni intensi. Dal punto di vista sportivo, ma anche da quello umano, visto che a Napoli è nato mio figlio. Il momento che ricordo con maggiore piacere è sicuramente la vittoria della Coppa Italia nel 2011-2012, non posso dimenticare quel trofeo".

E se, invece, le dico Liverpool?

"Penso immediatamente alla settimana dei due gol contro Real Madrid e Manchester United. Fu spettacolare, così come l'esperienza al Liverpool in generale. Un'emozione e una scoperta continua, giorno dopo giorno".

Da giocatore l'abbiamo lasciata a Piacenza nel 2017: adesso che cosa fa?

"Col calcio giocato ho chiuso, voglio fare l'allenatore. Ho preso il patentino UEFA B e non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura. La tattica mi è sempre piaciuta e in Inghilterra, anche a livello di academy, ho imparato tanto. Sono pronto".

In Italia o all'estero?

"Non importa, conta il progetto. Parlo bene inglese e ho già affrontato diverse esperienze lavorative fuori dal mio Paese".

Chiosa inevitabile su un'altra squadra che per lei ha rappresentato molto: l'Udinese.

"Negli ultimi anni la famiglia Pozzo aveva sbagliato un po' il tiro, ma la nuova Udinese mi piace. Velazquez è un allenatore interessante: propone un calcio innovativo e Udine, lo sappiamo, è la piazza giusta per lavorare senza troppe pressioni".

I talenti anche quest'anno non mancano, Rodrigo De Paul in primis.

"De Paul, Barak, Fofana, ma anche i nuovi Machis e Pussetto. L'Udinese come al solito ha tanti calciatori di qualità, un ottimo materiale per centrare la salvezza senza eccessive difficoltà".