esclusiva Dossena: "Spero che Napoli-Juve venga decisa da Mertens o Callejon"

vedi letture

"La differenza spero la facciano Mertens o Callejon, se lo meritano". A dirlo è Andrea Dossena, ex terzino del Napoli di Walter Mazzarri, protagonista nell'ultima vittoria di Coppa Italia contro i bianconeri, nella finale 2010-11. "Dall'altra parte credo che Bentancur sia il migliore in questo momento, sta facendo molto bene".

Che partita sarà? "Le emozioni e la tensione, quelle giuste, saranno dalla parte del Napoli. La città di porta a dare quel qualcosina in più, sono sei anni che non vincono una Coppa, mentre i bianconeri sono abituati a queste sfide. Anche dal punto di vista del carisma, parlo dell'allenatore, Gattuso caricherà tutti. Poi è chiaro che la qualità del gioco, la bravura dei giocatori, il sistema fa pendere la bilancia dalla parte della Juventus. Entrambe non hanno fatto una grande partita in semifinale".

Sarri ha detto che è stata la miglior mezz'ora del campionato.

"La Juventus ha fatto male. Il Napoli poi ha subito totalmente l'Inter. Ma non ci saranno calcoli da fare, per gli azzurri è la partita, quella più seguita dai tifosi".

Può chiudere un capitolo dopo quello che è successo con il Coronavirus?

"È una gioia che possono dare alla città, anche se la sta vivendo in modo atipico. Lo abbiamo visto con la semifinale vinta, non c'era nessuno fuori dallo stadio. Sicuramente il momento toglie un po' di felicità, anche per le multe, le litigate con il Presidente, la crisi dei rapporti... Ora c'è un riavvicinamento, vincere aiuta a sorridere".

De Laurentiis è un padre padrone?

"Io ho vissuto anni molto belli, nel momento del salto più grande. Da neopromossa a tornare una big. E con me è stato ineccepibile, nei quattro anni vissuti non posso dire niente di male. Sicuramente è impulsivo, aveva delle uscite particolari. Come quella del motorino nel momento di compilare i calendari, ha preso e se n'è andato: noi eravamo in ritiro".

Come si manteneva l'equilibrio?

"Lì c'era Mazzarri, molto bravo a tenerlo a bada".

A proposito di allenatori, si è sentito tradito da Sarri.

"Succede sempre, lo ha fatto con tutti. Da Mazzarri a Sarri, passando per Ancelotti: aveva detto che sarebbe rimasto per dieci anni, come con Gattuso. È odio e amore".

Quindi con Gattuso è luna di miele?

"Sì, sì. Anche se perdere un allenatore come Sarri è stato pesante, perché i numeri che ha fatto lui, come ha valorizzato i calciatori... Per lui, aziendalista, Sarri era manna. Il Napoli si auto alimenta, non ha sponsor, vende giocatori e guadagna".

Sia Gattuso che Sarri non han vinto nulla.

"Sarri è entrato nel calcio vero quattro anni fa e ha vinto l'Europa League con il Chelsea. Credo che quest'anno vinca lo Scudetto, quando gli han dato una squadra forte ha dimostrato. Gattuso è al primo anno con una squadra di livello, penso sia già arrivata al massimo".

Escludiamo il Milan?

"Non ha le potenzialità, sta subendo ancora il post Berlusconi, hanno venduto a persone sbagliate. E poi c'è un errore nell'esonerare Giampaolo, un tecnico che mette al centro il progetto, il gioco, va tenuto. Magari cambi i giocatori, non lui. Ora ci aspettiamo un'ennesima rivoluzione, non so quanto la Milano milanista abbia pazienza. Con i giovani puoi sperare nel lungo termine, ma in una settimana rischia di bruciare tutto".

Lei era stato appena preso dal Crema prima del Covid.

"Avevo appena iniziato, mi piaceva parecchio, mi han tarpato le ali. Crema è stata parecchio colpita, la società ha dato disponibilità con i dottori cubani arrivati. Si vede che la città ha voglia di tornare alla normalità. Con il presidente dobbiamo fare con quello che abbiamo".

Però siete retrocessi dalla D.

"In maniera paradossale, con due partite in meno rispetto a chi si è salvato. Ci sono dei ricorsi in ballo, attendiamo l'ufficialità e poi vedremo. Con il presidente dobbiamo fare con ciò che abbiamo. Economicamente gli sponsor hanno altre priorità, proveremo ad arrangiarci".

Il mercato della A avrà meno soldi?

"In D ci sarà un ribasso totale verso il basso, con gente che magari smetterà di giocare a calcio. Ma sono ottimista e prevedo una ripartenza. Invece per la A non credo che se qualcuno investe su Tonali, lo faccia per un anno o due. Il calcio va velocissimo, tre volte più della vita normale. Dopo le partite di A e la Champions, con squadre che hanno imperi dietro come Suning con l'Inter, vorranno reinvestire. Magari soffrirà chi era con l'acqua alla gola".

A che allenatore si rifà?

"Ho preso spunto da tutti, mi sono confrontato con tanti ex compagni. Mi sento spesso con Vincenzo Italiano, sta facendo molto bene allo Spezia, prima ancora al Trapani. Ci lega un'amicizia, mi piace come lavora. Poi Sarri, Giampaolo... Gasperini l'ho avuto a Palermo e ho provato sulla mia pelle l'intensità del suo allenamento. Non è un caso che vinca. Anche Malesani era super innovativo, vent'anni fa, partiva dal portiere. Ora lo fanno tutti. Ma poi anche Mazzarri con la linea a tre".

Perché Gasperini non ha mai avuto una big?

"Perché non aveva credibilità all'epoca, non aveva carta bianca e per lui è come predicare nel deserto. Un po' come Conte all'Atalanta. Ora i giocatori li seguono senza chiedere il perché. Ora se Gasp dovesse andare in una big, dopo i risultati all'Atalanta, i giocatori non mugugnerebbero. Guardate Ilicic, determina più di Cristiano Ronaldo in questo momento".