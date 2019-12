ESCLUSIVA TMW - Dossena: "Toro, troppi cali. Samp, bella boccata d'ossigeno"

© foto di Lorenzo Marucci

Una grande occasione persa per il Torino ieri che dal vantaggio 3-0 contro il Verona si è fatta rimontare sul 3-3. "Sono partite strane ma la buona notizia è che sono stati segnati tre gol e che la gara è stata giocata", dice a TMW Giuseppe Dossena, ex centrocampista granata. "Certo, il crollo non si capisce, da fuori è difficile dare giudizi, solo l'allenatore che vive la squadra può darsi una spiegazione. Il Torino finora ha vissuto questa stagione alternando grandi gare ad altre meno positive".

Può essere stata avvertita ieri la sensazione che ormai era fatta?

"Non credo. Successe anche nella finale di Champions Milan-Liverpool, da 3-0 a 3-3: un giocatore comunque non pensa mai di aver vinto. Sono cose che capitano, ora il Toro da questo punto di vista deve correre ai ripari".

E' un'occasione mancata perchè il Toro poteva scavalcare il Napoli...

"Sì, però ancora sono tutte lì e il campionato comunque è lungo. Se la squadra riesce a registrare questi cali di tensione può fare un buon cammino. Mi sembra un Toro equilibrato, che può confermarsi rispetto all'anno scorso. Per come è stato costruito ci sono giocatori in grado di reggere la pressione".

Da chi si aspettava di più? Magari da Verdi?

"Qualità ne ha e può dimostrarle. Ci si aspettava in effetti di più"

Da ex doriano, vittoria fondamentale nel derby per la Samp...

"Una bella boccata d'ossigeno in una brutta gara. Sono stati tre punti fondamentali per togliersi dalle sabbie mobili. Gabbiadini, Quagliarella e Ramirez sono i giocatori che devono prendere in mano la squadra. Hanno esperienza e qualità e sanno mettere in campo il loro bagaglio".