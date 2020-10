esclusiva Drago: "Difficoltà Berna legate a quelle della Juve. Incide la questione tattica"

Periodo difficile quello che sta attraversando Federico Bernardeschi. In questo avvio di stagione è stato tra i più deludenti della Juventus e anche dopo la partita contro il Barcellona (suo il fallo che ha portato al rigore del Barça) non sono mancate le critiche nei suoi confronti. In bianconero il giocatore carrarino non è mai riuscito a decollare nonostante le grandi aspettative che si erano create intorno a lui. Massimo Drago lo ha conosciuto e apprezzato al Crotone riuscendo ad ottenere da lui un bel rendimento, nella stagione 2013-14. " E' tutta la Juve che sta attraversando un momento difficile, non solo Federico - dice a TMW - in una fase di ricambio sta trovando dei problemi ma credo che siano legati anche a quelli di tutta la Juve".

Visto come sta andando quest'anno ma anche guardando alle stagioni scrse è stato opportuno scegliere la Juve?

"Col senno di poi è dura dirlo. Federico ha caratteristiche particolari e credo che abbia bisogno di 'lavorare' con la fascia laterale, per poter mettere le qualità a disposizione della squadra. Spalle alla porta fa fatica. Io lo vedrei bene in un 4-3-3 a piede invertito. Se non sta riuscendo a far vedere le sue grandi potenzialità il discorso è anche tattico. Con Sarri ha avuto qualche difficoltà ad emergere così come con Allegri. In Nazionale invece gli ho visto fare ottime partite".

Per il futuro che cosa dovrà pensare di fare Bernardeschi?

"Ha bisogno di sentire la fiducia. E' chiaro che gioca in una big dove non ci sono titolari o riserve. L'anno scorso ha trovato qualche difficoltà perchè era chiuso da calciatori esperti e comunque forti. Quest'anno però può esprimere le sue qualità e spero possa essere la stagione della sua consacrazione. Anche se adesso è difficile trovare nella Juve calciatori che possano esprimere il massimo delle loro potenzialità perchè i lavori sono in corso e l'allenatore deve ancora sviluppare le sue idee"