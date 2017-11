ESCLUSIVA TMW - Ds Crotone: “Post Ventura, io dico Allegri. Orgogliosi di Rohden”

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

“L’Italia è entrata in campo troppo nervosa... non aveva ritmo. E quando giochi senza ritmo è difficile fare gol”. Così a TuttoMercatoWeb il direttore sportivo del Crotone, Giuseppe Ursino, presente ieri sera alla partita tra la Nazionale e la Svezia che ha sancito l’esclusione dal Mondiale per gli azzurri.

Ventura ha sbagliato formazione?

“Ho rispetto nei confronti di Ventura e della Federazione. Non mi permetto di entrare in queste cose. Ma è stata una partita giocata con poco ritmo. Comunque l’impegno s’è visto, anche se eravamo nervosi”.

Su chi punterebbe per il dopo Ventura?

“Allegri. È uno degli allenatori più bravi in circolazione”.

Direttore, ieri ha avuto un motivo per sorridere. Rohden.

“Un giocatore e un uomo straordinario, un calciatore molto importante per noi e ce lo godiamo. Siamo orgogliosi di lui”.

Siete stati vicini anche a Claesson.

“Lo avevamo trattato, si. Non è un esterno ma un trequartista-mezzala, anche se ha fatto bene da esterno io non lo vedo in quel ruolo. Ci siamo andati vicini... poi ha fatto altre scelte”.

Sta già pensando al mercato di gennaio?

“Oggi dobbiamo pensare al Genoa. Piano piano, ragioniamo partita dopo partita. Cerchiamo di pensare a domenica. Il Genoa non merita la classifica che ha, dobbiamo giocare come stiamo facendo”