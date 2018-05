ESCLUSIVA TMW - Ds D. Zagabria: "Coric ha tutto per diventare il nuovo Modric"

"Ante Coric è uno dei talenti emergenti del calcio europeo". L'investitura è di quelle importanti e arriva proprio da chi ha deciso di puntare con forza su di lui per il presente e per il futuro, il ds della Roma Monchi. Per conoscere meglio il centrocampista classe '97, arrivato in giallorosso dalla Dinamo Zagabria per sei milioni di euro più bonus, TuttoMercatoWeb.com ha intervistato in esclusiva il direttore sportivo del medesimo club croato, Marijan Vlak.

Vlak, in Croazia Coric è stato ribattezzato da tempo "nuovo Modric". Ci può stare il paragone secondo lei?

"Sì. Sono convinto che Ante abbia tutte le carte in regola per ripercorrere le orme di Luka Modric. Certo, avrà bisogno di tempo per adattarsi al calcio italiano e alla Roma, ma con tanto lavoro potrà senza dubbio raggiungere i livelli di Modric. Lo attende una carriera brillante".

Parliamo pur sempre di un classe '97. Quando sarà pronto per essere protagonista nella Roma?

"In questo momento non è del tutto pronto, è normale. Dovrà crescere fisicamente e mentalmente. Il calcio italiano, si sa, è molto impegnativo per i giovani e Coric avrà bisogno di impegnarsi parecchio nel suo processo di inserimento".

Fisicamente in effetti sembra un po' leggerino, ma sulle sue qualità palla al piede non si discute.

"Assolutamente. Creatività, tecnica, tocco di palla e passaggio sono le sue principali abilità. Coric è un centrocampista che può cambiare la partita con una giocata, vedrete".

Con Coric la Dinamo Zagabria si conferma ancora una volta un'autentica fucina di talenti. Qual è il vostro segreto?

"Lavoro, lavoro e ancora lavoro. Ma anche un'attenta attività di scouting e una minuziosa scelta dei giocatori. Questa è l'unica formula per essere una delle migliori academy giovanili a livello europeo".

Dopo Coric, c'è qualche altra giovane promessa che potrebbe sbarcare presto in Serie A?

"Certamente. I nomi li tengo per me, ma nel nostro settore giovanile oggi abbiamo diversi talenti che in futuro scriveranno pagine di storia nei migliori campionati europei. E la Serie A rientra sicuramente tra questi".