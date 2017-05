ESCLUSIVA TMW - Ds Dinamo Zagabria: "Pjaca ragazzo d'oro, tornerà più forte"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Coric in Italia? In questo momento non è giusto parlare di trasferimenti". Marko Vukelic, direttore sportivo della Dinamo Zagabria, intercettato da 'TMW' nel corso del Wyscout in scena quest'oggi a Torino, allo Juventus Stadium, elude così le domande relative alle trattative di calciomercato e, in particolare, al trasferimento di Ante Coric alla Sampdoria.

Allora parliamo di Rog. Sta dimostrando di essere un giocatore all'altezza di un Napoli molto forte.

"E' così, è uno dei migliori giocatori di Croazia e non ho dubbi sul fatto che riuscirà a fare sempre meglio. Proprio come Pjaca".

L'attaccante della Juve, però, è alle prese con una stagione sfortunata.

"E' vero, ma è un ragazzo d'oro. Non ci sono dubbi sulle sue qualità, è uno dei migliori nel suo ruolo. Tornerà più forte di prima".