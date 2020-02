ESCLUSIVA TMW - Ds Flamengo: “Pedro e Gabigol per vincere. Milan, punta su Paquetà”

vedi letture

esclusiva Ds Flamengo: “Pedro e Gabigol per vincere. Milan, punta su Paquetà”

“Siamo contenti di Pedro, non so perché non abbia dimostrato il suo potenziale in Italia. È un giocatore importante, un professionista. Ci aiuterà”. A TuttoMercatoWeb parla il direttore sportivo del Flamengo, Bruno Spindel.

Avete riscattato Gabigol, che in Italia non è stato fortunato.

“È un grande giocatore. Per il Flamengo è un calciatore importante, siamo felici di averlo riscattato dall’Inter. Puntiamo molto su di lui. È un top player, con lui vogliamo vincere tanto”.

In estate avete trattato Balotelli...

“Ne avevamo parlato... ci interessava. Avevamo avuto una conversazione anche gradevole. Poi ha fatto altre scelte. Una decisione personale di Balotelli, la rispettiamo”.

Direttore, ma davvero a gennaio avete pensato al prestito di Paqueta dal Milan?

“Non abbiamo avuto alcun contatto. È un gran calciatore. Dimostrerà il suo valore, ne siamo convinti. Farà grandi cose con il Milan appena si adatterà alla Serie A. Ha talento. Si farà valere”.

Guardate ancora al mercato italiano?

“Guardiamo sempre con grande interesse. Seguiamo tutto. Perché no?”.