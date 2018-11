ESCLUSIVA TMW - Ds Lugano: "Ecco la nostra realtà. Juve, occhio al sintetico"

Fonte: Intervista di Raimondo De Magistris

"Renzetti è la locomotiva della società essendo l'unico proprietario. E' un grande conoscitore di calcio e non ha paura di rischiare. Stiamo attraversando una fase che è più solida rispetto al passato, oscilliamo a metà classifica ma abbiamo una rosa all'altezza. Ci piacerebbe andare avanti in Coppa di Svizzera dove siamo arrivati ai quarti col Thun", parla così ai nostri microfoni il direttore sportivo del Lugano Giovanni Manna. Anche il club elvetico è presente qui ad Amsterdam per il WyScout Forum 2018.

Avete tanti calciatori transitati in Serie A. Chi sta facendo meglio?

"Daprelà arriva da una brutta squalifica, ma s'è trasformato in difensore centrale e per un buon periodo ha rubato la scena. Stiamo aspettando il miglior Macek: è arrivato dalla Juventus infortunato ma ci aspettiamo molto da lui,. Si sta intravedendo Brlek, ma una menzione speciale va per Mario Piccinocchi: scuola Milan, è un play che è uscito un po' dai radar ma vede il calcio".

Lo Young Boys negli ultimi anni s'è sostituito al Basilea.

Il Basilea ha operato delle scelte sbagliate, anche a livello societario.. Lo Young Boys ha costruito una buona struttura, i calciatori che sono usciti giovani stanno tornando e la squadra è un buon mix"

A Berna per affrontare lo Young Boys tra qualche settimana arriverà la Juventus.

"Per loro è una festa, il campo sintetico è un po' tosto, ma la Juventus è di un altro pianeta. Non credo avranno particolari problemi".