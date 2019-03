ESCLUSIVA TMW - Ds Olbia su Caligara (52°): "Mezzala duttile e tecnica"

© foto di Sandro Giordano/Olbia Calcio

Sull'onda lunga dell'esplosione di Barella dal settore giovanile del Cagliari arriva un altro centrocampista di prospettiva. Si tratta di Fabrizio Caligara, classe 2000 oggi in prestito all'Olbia, che occupa la posizione numero 52 della classifica de "I 100 Giovani d'Italia" stilata da TMW. "Si tratta di un vero professionista - racconta il ds dell'Olbia Pierluigi Carta - approdato in Serie C per limare quei dettagli che, in prospettiva, potranno fare la differenza nella sua evoluzione calcistica. Tatticamente Fabrizio è una mezzala che può lavorare anche sulla trequarti grazie alla capacità di leggere le varie situazioni di gioco. La cosa più importante per un giocatore neanche ventenne, però, è l'aspetto mentale. Si tratta di un ragazzo che arriva un'ora prima all'allenamento e lascia il campo per ultimo. Sono questi fattori che fanno la differenza".