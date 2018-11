ESCLUSIVA TMW - Ds Parma: "Non dobbiamo stupire, ma salvarci. Per ora"

Fonte: dall'inviato a Coverciano, Lorenzo Di Benedetto

© foto di Federico Gaetano

Intercettato in esclusiva da TMW e RMC Sport a margine della Panchina d'Oro a Coverciano, il ds del Parma Daniele Faggiano ha parlato così del momento della squadra (reduce dalla vittoria in casa del Torino): "Noi non dobbiamo stupire, ma salvarci. Quella contro il Torino è stata sicuramente una vittoria importante, frutto di una gioco importante e contro una squadra forte. Era una partita da prendere con le pinze, siamo andati lì e ce la siamo giocata. Normale che se siamo al completo possiamo giocarcela con tutti. D'Aversa? Ci dobbiamo salvare, per fare grandi cose - sia io, sia lui, sia la società - dobbiamo raggiungere questo obiettivo, poi dopo potremo diventare una squadra che può fare calcio. Il mercato in attacco? Siamo stati tutti bravi, io ci metto la faccia come ds ma dietro c'è tutta la società. E' stato un mercato oculato, consci che le incognite sono sempre dietro l'angolo. Qualcosa in più oltre la salvezza? Adesso no, nei prossimi anni vedremo".