ESCLUSIVA TMW - Ds Pistoiese su Dossena (77°): "Pulito e bravo nell'anticipo"

© foto di Claudia Marrone

Dopo un paio di esperienze fra Robur Siena e Perugia con poca continuità di rendimento, Alberto Dossena, centrale difensivo classe 1998 di proprietà dell'Atalanta, ha trovato continuità d'impiego ad alti livelli con la maglia della Pistoiese. Il giocatore è oggi alla posizione numero 77 della classifica dei "I 100 Giovani d'Italia" stilata da TuttoMercatoWeb.com. Su Dossena abbiamo interpellato il ds dell'Olandesina Raffaele Pinzani: "Trovare la giusta continuità d'impiego ha permesso ad Alberto di crescere sotto tutti i punto di vista. Si tratta di un centrale di grande struttura fisica, che durante la stagione si è cimentato sia con la difesa a quattro che con quella a tre senza perdere niente sotto il punto di vista del rendimento. A mio modo di vedere, e l'ho detto anche a lui, nel suo percorso di crescita non deve avere fretta. La cosa migliore è che affronti un altro anno di C per poi proporsi con continuità nella serie cadetta. Fare subito il salto in un club blasonato, con un conseguente minutaggio ridotto, potrebbe fargli perdere quanto di buono acquisito in questa stagione. Chi ricorda fra i giocatori più conosciuti? Per la pulizia nell'intervento, per la capacità di anticipo e per la capacità di lavorare commettendo pochi falli si può accostare all'ex Lazio e Palermo Biava".